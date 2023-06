Littérature : Un festival autour du Polar et de la Justice près de Toulouse

Partager Facebook

Le Festival International Polar & Justice « Empreinte Carbonne » revient pour une deuxième édition les 10 et 11 juin à Carbonne, près de Toulouse.

Un méga-festival entièrement gratuit dédié à nos genres littéraires préférés… le Polar et la Justice, pour toute la famille. EMPREINTE CARBONNE table sur le plaisir de lire et entendre plein d’horreurs dans un cadre festif et un décor magnifique. Rendez-vous à Carbonne en Volvestre pour participer aux expos et cafés littéraires, rencontrer vos auteurs préférés, faire le plein d’ouvrages dédicacés, découvrir les nouveautés.

L’édition 2023 est placée sous le signe de la littérature italienne et de jeunesse, avec pour partenaires les librairies Ombres Blanches, Le Cours Napoléon, Des Livres et Délices.

Au programme, 30 auteurs invités, des rencontres, des expositions, de la musique ou encore des jeux.

L’an dernier, ce projet de ville porté par l’association « Art et Culture en Volvestre » a rassemblé 4000 visiteurs et touchés 400 élèves du secteur.

Infos : https://empreintecarbonne.fr/