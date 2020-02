Le Festival MAP 2020 revient en mai !

Partager Facebook

Rendez-vous incontournable de la photographie, le Festival Photo MAP Toulouse revient pour une 12ème édition, du 15 au 31 mai 2020.

Créé il y a douze ans, le Festival Photo MAP (Mise au Point) Toulouse tend à promouvoir toutes les écritures photographiques et à sensibiliser le Grand Public à l’image. Plus qu’un festival de photographie, le MAP Toulouse est aujourd’hui devenu un rendez-vous incontournable du paysage culturel toulousain. Gratuit et ouvert à tous, du 15 au 31 mai 2020, il investira un nouveau lieu de la ville de Toulouse pour proposer des expositions inédites offrant la possibilité aux festivaliers de découvrir des auteurs prometteurs et des photographes déjà connus et reconnus !

Véritable lieu de vie, il proposera également une programmation événementielle inédite. Très prochainement, le Festival Photo MAP Toulouse dévoilera son lieu et sa programmation artistique et événementielle. Restez connectés !