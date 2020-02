Cette semaine, Vincent Delerm à l’honneur à Toulouse

Partager Facebook

Alors qu’il vient de sortir un magnifique clip autour du titre » « , Vincent Delerm sera en concert à la Halle aux Grains ce mardi 11 février. Mais pas seulement: (re)découvrez son premier long métrage à l’ABC Toulouse.

Pour son 7ème album, Vincent Delerm a souhaité confier la réalisation de chacune de ses chansons à un artiste-producteur différent. Depuis 2002, Vincent Delerm a sorti six albums, écrit une pièce de théâtre, un livre/disque pour enfants, imaginé et joué un spectacle narratif et chanté, donné des centaines de concerts, composé une musique de film et publié quatre recueils de photos. Pour Panorama, sorti en octobre dernier, il a souhaité confier la réalisation de chacune de ses chansons à un artiste-producteur : Clément Ducol & Maxime Le Guil, Peter von Poehl, French 79, Herman Dune, Keren Ann, Voyou, Dan Lévy, Girls in Hawaii, Yael Naim ainsi qu’un duo avec Rufus Wainwright.

Vincent Delerm en concert

Mardi 11 février

Halle aux Grains Toulouse

www.bleucitron.net

Séances uniques pour « Je ne sais pas si c’est tout le monde »

Jeudi 13 février à 19h30 et dimanche 16 février à 11h, le Cinéma ABC de Toulouse offrira deux séances de rattrapage pour découvrir le premier film de Vincent Delerm » Je ne sais pas si c ‘est tout le monde ». Le Chanteur prolonge son travail ultrasensible sur l’intime, la mémoire et le rapport aux autres. Qu’est-ce qui nous construit ? Que ressentent les gens autour de nous ? Nos émotions et sensations n’appartiennent-elles qu’à nous ? Chaque personnage, célèbre ou anonyme, livre à Vincent Delerm quelque chose de lui, définissant sa sensibilité et sa manière de voir l’existence.

Témoignages qui font sourire parfois, serrent le coeur souvent, conjuguent l’intime et l’universel. En filigrane, les propres émotions de l’auteur se dessinent le long d’un film musical, photographique, dont la narration est comme un fil invisible.

Plus d’infos : www.abc-toulouse.fr