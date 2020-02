L’humoriste Malik Bentalha ce soir à Toulouse !

Partager Facebook

Ce mardi 11 février, Malik Bentalha sera sur la scène du Zénith de Toulouse.

Après avoir conquis le public avec son tout premier spectacle «Malik se la raconte», retrouvez Malik Bentalha dans son second One Man Show : «Encore». Avec son sens de la vanne, de l’improvisation et sa répartie, Malik nous emmène pendant 1h30 découvrir ce qui lui est arrivé ces dernières années…

L’humoriste, au talent brut, sera de retour à Toulouse ce mardi 11 février prochain avec une scénographie incroyable.

Malik Bentalha – « Encore »

Mardi 11 février 2020

Zénith de Toulouse

www.box.fr