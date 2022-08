Le Festival des Voix revient avec une belle programmation !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour sa 26ème Edition, le Festival des Voix, des Lieux… des Mondes revient du 2 au 6 Août 2022 à LAFRANÇAISE & SAINT NICOLAS DE LA GRAVE (82)

Comme l’indique son nom, le Festival des Voix, des Lieux… des Mondes propose au public des musiques, des sonorités, des vibrations de terres lointaines comme un trait d’union entre toutes les cultures. Une programmation colorée où le public pourra se retrouver dans une ambiance chaleureuse et décontractée, chanter et danser aux sons de des artistes qui font l’actualité mais aussi découvrir des artistes émergents, plein de talent, qui feront surement la une de demain !

Au programme, retrouvez Gilberto Gil pour un concert exceptionnel en famille à l’occasion de ses 80 ans (2 dates cet été en france), Tryo et leurs chants de bataille, des chansons politiques et sociétales mais aussi des chansons de bonheur à partager, la folk d’Ayo et sa voix d’or, le nomadic Spirit de La Caravane Passe, le soleil créole de David Walters ou encore la techno à bretelles d’Antti Paalanen.

Programmation :

TRYO • GILBERTO GIL • AYO • GRUPO COMPAY SEGUNDO • TITI ROBIN & MA GAVALI • LA CARAVANE PASSE • DOM LA NENA •

DAVID WALTERS • COCANHA • ANTTI PAALANEN • LASS • ABLAYE CISSOKO & CYRILLE BROTTO • SUPER PANELA

Plus d’infos : https://festivaldesvoix.com/