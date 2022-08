Sécheresse : Restrictions d’eau à Toulouse dès mardi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A compter de ce mardi 2 aout, la préfecture de Haute Garonne déclenche l’alerte sècheresse avec des mesures de restrictions d’eau à Toulouse et plusieurs communes de la Métropole.

Le temps caniculaire a créé une situation inhabituellement tendue sur tout le bassin de la Garonne. Avec les fortes chaleurs et l’absence de pluies en ce mois de juillet, le tarissement des cours d’eau s’accélère et les besoins en eau sont encore importants, y compris sur les grands cours d’eau.

Malgré des lâchers exceptionnels et la baisse des températures, les débits en Garonne peinent désormais à se maintenir au-dessus des seuils d’alerte. En compléments des mesures déjà prises, le passage de certains cours d’eau en seuil d’alerte va impliquer la mise en œuvre de nouvelles mesures de restrictions pour les particuliers, collectivités et les industriels, dès le mardi 2 août 2022. Ces mesures sont graduées et adaptées à la situation hydrologique dans chaque commune.

Les villes concernées

La restriction d’eau prend place dès ce 2 aout jusqu’au 31 aout ( sauf évolution des conditions hydroclimatiques) dans plusieurs villes de Toulouse Métropole sauf : Aigrefeuille, Beaupuy, Colomiers, Cornebarrieu, Dremil Lafage, Cugnaux, Mondouzil, Mons, Montrabé, Saint-Orens, Pibrac, Pin-Balma, Tournefeuille et Villeneuve-Tolosane.

Les particuliers des communes concernées ne peuvent pas :