Découvrez le film Porco Rosso à l’Envol des Pionniers !

Les mercredis 3 et 17 aout, découvrez le chef d’oeuvre de Miyazaki lors d’une séance en plein air à l’Envol des Pionniers de Toulouse.

L’Envol des Pionniers ouvre ses portes en nocturne pour des soirées Ciné Avia inédites. Et pour débuter, on découvrira Porco Rosso. Marco, pilote hors pair de la Première Guerre mondiale, a été victime d’un mystérieux sortilège qui a changé sa tête d’humain en celle d’un cochon. Il sillonne à bord de son hydravion rouge la mer Adriatique à la poursuite de pirates de l’air. Somptueux paysages, personnages surprenants et scène aérienne de haute voltige par le grand maître de l’animation japonaise, Hayao Miyazaki.

Réservez vos places: https://resa.cite-espace.com/