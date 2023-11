Le Festival Des Etoiles et des ailes pour la première fois à l’Envol des Pionniers

Partager Facebook

Les 11 et 12 novembre prochain, le Festival aérospatial des Etoiles et des Ailes s’installe pour la première fois à l’Envol des Pionniers de Toulouse

Pour sa 9 ème édition le Festival Aérospatial des Etoiles et des Ailes prend place dans le site de légende à Toulouse Montaudran, au cœur même de la mémoire aéronautique toulousaine, le week-end du 11 et 12 novembre. En partenariat avec Toulouse Métropole et L’Envol des Pionniers, ce festival sera l’occasion pour les passionnés d’aviation de découvrir ou redécouvrir l’histoire de l’aéronautique et les univers de l’aviation et de l’espace au travers d’animations, de projections de films, de conférences et d’un salon du livre et de la BD.

Le festival lancera la première édition de son prix littéraire « Bernard Chabbert ». C e sera la première édition de ce prix littéraire, créé en hommage à celui qui fut un passionné d’aéronautique, commentateur du meeting aérien de Toulouse et aventurier insatiable. Ce prix littéraire sera présidé par Frederic Beniada, écrivain et journaliste spécialisé aéronautique et défense.

Films, livres, animations, conférences…

Des stands permettront aussi de mieux connaître la riche histoire de l’aéronautique au travers de 4 pôles d’intérêt :

Un pôle film : des séances gratuites au cinéma UGC de Montaudran pour voir ou revoir les chefs-d’œuvre du 7ème art sur les thématiques de l’air et de l’espace avec notamment des films cultes comme « Top Gun » ou pour les plus jeunes « Chimpanzés 2 ».

Un pôle livres : près de 40 auteurs seront présents, BD, jeunesse, romans, ouvrages spécialisés pour des séances de dédicaces et d’échanges avec le public. Ce salon du livre est organisé en partenariat avec la boutique-librairie de L’Envol des Pionniers.

Un pôle conférences : 5 conférences sont programmées lors de ce week-end dont « La naissance de l’aviation à Toulouse » ou « Les princesses de l’air » en hommage aux aviatrices qui ont conquis le ciel.

Un pôle animations : deux chapiteaux seront installés sur les espaces extérieurs avec de nombreux stands d’animations aéronautiques et spatiales, des expositions, des compétitions de drones, des simulateurs. Les visiteurs auront également la possibilité de découvrir la Halle aux Machines implantée à coté de l’Envol des Pionniers et qui met en scène les géants de la Machine.

Deux anniversaires célébrés ce weekend

Cette nouvelle édition aura pour parrain Gérard Feldzer, président d’Aviation Sans Frontières et célébrera deux anniversaires : Les 80 ans du Petit Prince écrit en 1943 par Antoine de Saint-Exupéry, auteur- aviateur, qui conte de façon poétique la rencontre entre un aviateur en panne et un enfant qui lui apparaît soudainement dans le désert du Sahara. Et les 20 ans du Bréguet XIV, biplan utilisé pendant la première guerre mondiale et développé par la société Bréguet , qui a retrouvé la voie des airs en 2003. Il sera de retour à Toulouse et exposé, dans le cadre du Festival, à l’Envol des Pionniers.

Informations pratiques :

Samedi 11 et dimanche 12 novembre 2023, de 10 heures à 18 heures.

L’Envol des Pionniers Toulouse

L’entrée est gratuite tout le week-end.