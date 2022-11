Le Festival Culture Bar-Bars prend place à Toulouse

Partager Facebook

Du 24 au 26 novembre, le festival Culture Bar-Bars retrouve ses quartiers dans divers lieux de Toulouse.

Le Festival Culture Bar-Bars est devenu le deuxième événement culturel national après la Fête de la musique. Il met à l’honneur ces petits lieux de diffusion, que sont les cafés concerts, les cafés cultures pour l’émergence culturelle et artistique et le vivre ensemble dans nos villes et nos villages. Un besoin vital après deux ans compliqués avec la COVID 19 et les restrictions.

Le Festival caractérise aussi les rapports que les nouvelles générations entretiennent avec le spectacle vivant : butiner de lieux en lieux, découvrir des artistes, rencontrer, échanger avec autrui, sans pour autant planifier sa soirée.

Au programme de ces trois jours de fête, des artistes locaux sur scène, de la musique de tous les horizons, des graphistes, des vidéastes, des performeurs et des comédiens.

En France c’est 600 événement dans 60 villes dont Toulouse. Dans la ville rose, plusieurs lieux jouent le jeu comme L’Astronef, l’Itinéraire Bis, le ôbohem, le Bear’sHouse Toulouse, le Filochard, La Cave à Rock, la Maison Blanche, les Tilleuls, l’Impro, le Taquin, l’Autruche, le Bierographe, le Café Ginette, The Petit London ou encore chez Breughel l’Ancienn.

Pour tout savoir : https://festival.bar-bars.com/programmation/festival-bar-bars-2022