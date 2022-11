La deuxième édition du Girls Don’t Cry Festival s’installe à Toulouse

Partager Facebook

La deuxième édition du Girls Don’t Cry Festival se déroulera au Metronum (Toulouse) du jeudi 24 au dimanche 27 novembre 2022 !

Véritable ode à la fête, petit écrin de bienveillance chaleureux le Girls Don’t Cry Festival c’est l’occasion de laisser libre cours à toutes vos envies, d’être vous même sans contrainte aucune et de retrouver vos adelphes le temps d’un week-end.

Merveilleux, éclatant, inattendu, le Girls Don’t Cry Festival s’articule entre concerts enivrants, temps d’échange et rencontres bouleversantes, performances, expositions …

La musique y est libre, plurielle, oscillant volontiers entre les esthétiques et les sonorités tantôt planantes tantôt électrisantes, toujours dansantes, définitivement captivantes.

Le festival est collaboratif, co-construit par les équipes de La Petite et un groupe de bénévoles. Des protocoles de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif sont mis en place grâce notamment à la présence du dispositif Main Forte afin que chacun‧e s’y sente à l’aise et en sécurité. Cette année Natalia Podgorska a créé un univers multidimensionnel unique à l’image du festival.

Programme détaillé

Jeudi 24 novembre 18h – 23h30

Aïsha Devi (live)

Clara 3000

Yasmine des Astres

Vendredi 25 novembre 18h – 00h

Contre conférence avec Alex Raingeard

Écoute album Caterina Barbieri

Cabaret Drag

Iku (live)

Authentically Plastic

Yazzus

Samedi 26 novembre 18h – 03h

Projection Rose Virgule

Atelier d’initiation à la vidéo-poème avec Miel Pagès

Écoute album Loraine James

130E0A

Imer6ia (live)

Happy New Tears

LYZZA (live)

xd_Eric

Dimanche 27 novembre 14h30 – 23h30

Kids time : lecture, Baby Room et goûter

Book club

Atelier danse avec Monstra

Trinity

Anaco

Tout au long du festival

Treat Yourself : maquillage avec Elcasss, Nailart avec Lenavitch, accessoires avec Joli Garcon, coiffure avec La Barbue Stands : Librairie Floury Frères, éditions Blast, Incubateur La Petite, Main Forte, Fêtons plus risquons moins, Tarot avec Belladonna Expositions

Infos pratiques

Du jeudi 24 au dimanche 27 novembre 2022 !

Le Metronum

Info : https://www.lapetite.fr/festival-2022/