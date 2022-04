Deux toulousains au générique des Animaux Fantastiques !

Partager Facebook

Ce mercredi 13 avril, Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore débarque dans les cinémas. Pas moins de 8 diplômés de l’ESMA, dont deux Toulousains ont participé aux effets spéciaux du film.

Le studio londonien Framestore a produit la majorité des effets spéciaux du film. Une structure à l’aura mondiale, bien connue de l’ESMA, puisqu’elle a recruté des dizaines d’anciens diplômés ! Ainsi, 8 anciens étudiants, dont deux Toulousains, ont participé au troisième Animaux Fantastiques. Juniors ou seniors, ils sont intervenus dans divers univers des effets spéciaux du film.

« C’était une super expérience, témoigne le Toulousain Nicolas Chiarot. Ce genre de film marque les gens. C’est hyper flatteur d’y participer. J’ai hâte de le découvrir au cinéma. » Il a travaillé pendant près de 4 mois sur le projet. Spécialisé dans le Lighting (éclairage des scènes 3D) et le Look Development (matériaux et textures), il a eu une grande chance : c’est lui qui a assuré le Look Dev de plusieurs créatures, dont le Phénix, personnage central du film ! « Je me suis occupé de toutes ses textures, matières, la couleur et les réactions de ses plumes… C’est génial ! » Diplômé en 2017, il a travaillé 3 ans chez Framestore Londres, et compte à son actif de nombreux films : Spiderman Far From Home, Avenger Infinity War, James Bond : Mourir peut attendre, Kingsman 3…

Six mois de travail pour Louise

Louise Chassain, diplômée à l’ESMA Toulouse il y a 8 ans, a été mobilisée plus de 6 mois sur le film. « J’avais dit à mon chef de département que je ne quitterai pas Framestore sans avoir bossé sur un film de la licence Harry Potter ! Je le devais à la moi-même de 12 ans, qui était très fan de cet univers ! Avoir son nom au générique, cela fait quelque chose. » Texture artist, elle applique les textures (couleur, peau…) sur les objets et créatures 3D. Elle aussi a eu l’opportunité de travailler sur une créature importante (mais encore secrète) du film de A à Z. « C’est la première fois que j’étais sur un projet aussi important. Quand on voit le résultat sur grand écran, c’est une vraie fierté. Cela fait partie des projets qu’on porte dans son cœur, dans une carrière. » Ayant intégré Framestore il y a 4 ans, elle a notamment travaillé sur Downtown Abbey, Spider Man Far From Home ou Matrix 4.

Si tous deux ont tant apprécié le projet, c’est qu’ils ont eu, pour une fois, une vraie liberté. « On pouvait mettre sa patte, confirme Louise. Les concepts demandés étaient vagues. Nos superviseurs étaient très à l’écoute. Il y a vraiment un peu de moi dans la créature. Ce fut un processus créatif réel ! » Nicolas partage la même analyse. « On avait tout à faire. Les clients ont laissé une grande part de créativité. Pour le phénix, ils demandaient juste un phénix. J’ai pu y mettre un peu de moi ! »

De retour à Toulouse, Nicolas est désormais freelance pour le studio Cinesite, et participe à de futurs blockbusters. « Travailler sur de grands films, c’était mon objectif. La formation ESMA donne d’excellentes bases en production. Cela nous rend compétents dans le milieu FX. » Louise s’étonne parfois du chemin parcouru. « Tout ce qui s’est passé en 8 ans, ce n’est pas rien. C’est une victoire pour soi-même. » Elle confirme que la formation ESMA lui a appris à « travailler pour soi et en équipe. Ça donne des bases dans toutes les spécialités. Même si après, il faut faire son expérience. »

Un film événement mercredi en salle

Norbert Dragonneau et ses étranges créatures sont de retour ! Sollicité par le professeur Albus Dumbledore, il va devoir constituer une équipe de magiciens afin de combattre Gellert Grindelwald pour sauver le monde des sorciers…

Ce troisième épisode des Animaux Fantastiques, intitulé Les Secrets de Dumbledore, pourrait constituer le dernier film consacré à l’univers d’Harry Potter. Pour l’occasion, des moyens énormes ont été engagés, avec un budget de 200 millions de dollars et un casting XXL réunissant Eddie Redmayne, Jude Law et Mads Mikkelsen.