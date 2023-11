« Useless », premier extrait du futur album de Heeka

Partager Facebook

Heeka a dévoilé le clip de « Useless », extrait de son premier album the Hauted Lemon dont la sortie est prévu pour le 19 janvier 2024.

Heeka s’impose depuis quelques années comme l’une des voix les plus touchantes de la scène toulousaine. Elle déverse ses tripes crues et encore chaudes dans un univers folk-rock brut teinté d’un blues à fleur de peau. La Toulousaine nous revient avec l’excellent titre Useless et son clip complètement dingue !

L’album The Hauted Lemon est prévu pour le 19 janvier prochain. La veille, Heeka sera sur la scène du Metronum Toulouse avec I Me Mine et Croy.