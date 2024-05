Le duo CXK en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le duo occitan CXK sera en concert au Metronum jeudi 30 mai pour présenter leur nouvel album ‘Castèls dins la Luna’

Enregistré en septembre dernier à Chicago dans le studio du regretté Steve Albini (Pixies, Nirvana, The Jesus Lizard, PJ Harvey…), il fusionne l’énergie brute du post-rock américain avec des mélodies nerveuses en langue occitane. Travailler avec ce géant du son, reconnu pour son approche brute et minimaliste, a permis à CXK de capturer l’essence de leur musique sans artifices préservant l’énergie brute et la virtuosité de leur son live.

Dans la meme soirée, le groupe aura l’honneur de partager la scène de Lysistrata et Princess Thailand. Immanquable !

Lysistrata + Princess Thailand + CXK

Le Metronum

Jeudi 30 mai 2024 à 19h30

Réservations : https://lemetronum.fr/evenement/lysistrata-princessthailand-cxk/