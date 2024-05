ZKR en concert à Toulouse 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Reporté le 6 mars dernier, ZKR sera en concert au Bikini de Toulouse ce 29 mai 2024.

« Déterminé, j’viens choquer la France ». Cette phrase qu’il a prononcé dans un freestyle d’anthologie sur Skyrock pourrait résumer l’arrivée fracassante du rappeur ZKR, originaire de Roubaix, sur la scène rap.

ZKR va à l’essentiel et remet à l’ordre du jour un phrasé précis, des schémas de rimes complexes et un flow d’une musicalité puissante. ZKR, c’est l’esprit originel du hip-hop, des battles, où ça transpire littéralement pour faire rimer sa vérité, c’est aussi les beats modernes et les feats avec les cool kids du rap français.

Réservations : lebikini.com