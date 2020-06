Le duo BigFlo & Oli tease « Insolent 4 » sur les réseaux sociaux

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le duo toulousain BigFlo & Oli tease sur les réseaux sociaux leur freestyle « Insolent 4 ».

Et un 4e opus dans la gamme de freestyle des toulousains. Un an et demi après la sortie d’ « Insolent 3 », Bigflo & Oli se préparent à nous livrer la suite. Le premier est sorti en 2017, suivi en octobre 2017 d’un deuxième opus avant de finir la trilogie à l’automne 2018. Hâte de découvrir le son en entier avec un clip qui va bien comme dans les précédents.

Et les toulousains nous préviennent : «#tuvasprendretabaffe ! On espère bien oui !

Et pour se remettre dans l’ambiance, découvrez les trois premiers » Insolent »

En attendant, on retrouve Bigflo & Oli sur l’album de JUL et celui des L.E.J . Ou encore sur leur chaine Twitch pour des lives en compagnie de guest comme Antoine Griezmann, Rudy Gobert etc…