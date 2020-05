BigFlo & Oli s’invite dans le nouvel album de JUL

Partager Facebook

Connexion Toulouse-Marseille pour une collaboration entre Jul et BigFlo & Oli.

Le rappeur Jul a dévoilé la tracklist de son très attendu nouvel album prévu le 19 juin prochain: La Machine. Et qui découvrons -nous sur le titre « Que ça dure »? Les toulousains BigFlo & Oli. C’est une connexion Toulouse-Marseille entre les plus gros vendeurs de disques en France (on en compte des millions). Rien d’étonnant quand même pour ce trio car les trois artistes ont toujours annoncé un intérêt mutuel à leur musique. Des artistes en roue libre à découvrir sur l’album de Jul le 19 juin prochain !