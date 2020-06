Découvrez « Tudo Bene » de Kedam

Partager Facebook

Attention musique addictive ! Le toulousain Kedam revient avec le titre « Tudo Bene » parfait pour cet été !

« J’noie mes soucis à la plage, j’me dis Tudo Bene. J’ai mes cookies, j’ai ma glace, et j’me dis Tudo Bene… » Le compositeur toulousain, très talentueux de 19 ans, Kedam dévoile le titre estival « Tudo Bene » dans une electro Chill assez réussie. Pour rappel, à 16 ans, le toulousain sortait Shy Girl avec plus de 30 millions de streams. Aujourd’hui, il revient en très grande forme avec une simplicité : celle de profiter de la vie. On reconnait son style et on se prépare à une nouvelle vague Kedam dans les prochains mois.

Bref, découvrez ce titre, et on vous met au défi de ne pas vous déhancher !