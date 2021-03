Le documentaire « Je suis un garçon » ce lundi sur France 3 Occitanie

Partager Facebook

À l’occasion du festival Cinélatino, 33èmes rencontres de Toulouse, France 3 Occitanie diffusera, lundi 22 mars à 23.00, le documentaire de Lorena Zilleruelo « Je suis un garçon », lauréat de l’appel à projet documentaire lancé par France 3 Occitanie et Cinélatino en 2018.

Pendant ces six années, le film « Je suis un garçon » raconte les étapes de la transformation d’Andrea en Bastian. À 12 ans, Andrea a décidé de devenir David et, à 18 ans, David est devenu Bastian. Aujourd’hui, Bastian se prépare à devenir professeur de sport et poursuit l’exploration de ce nouveau et vaste champ des possibles qui désormais s’ouvre à lui.

Diffusion lundi 22 mars à 23h00 sur France 3 Occitanie et en replay sur occitanie.france3.fr