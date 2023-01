Partager Facebook

Le Petit Théâtre Saint-Exupère Blagnac accueille la compagnie Myriam Naisy pour le concert dansé « Dans les replis du ciel » les 19 et 20 janvier.

Dans les replis du ciel est un concert dansé, à voir et à écouter, né de l’évidence d’une rencontre entre deux formations : le Trio Zafrani (voix, clarinette, oud et percussions) et la compagnie chorégraphique Myriam Naisy / L’hélice. La voix tantôt lyrique, tantôt jazz de Caroline Champy-Tursun nous envoûte d’un mystère ancestral. Des danseurs en filigrane semblent glisser tels des anges qui passent, enveloppés par les musiques électroniques ou les chants tribaux. Puis les mélopées venues d’un autre monde les transportent. Ils flottent et dansent en rondes légères. Leurs clairs reflets nous donnent des nouvelles du ciel…

Rendez-vous pour deux soirs, les 19 et 20 janvier, au Petit Théâtre Saint-Exupère Blagnac.

Infos : www.odyssud.com