Babylon, la Guerre des Lulus…Que voir au cinéma cette semaine ?

Cette semaine au cinéma, on pourra découvrir Babylon, La Guerre des Lulus, Youssef Salem a du succès, Le Clan ou encore Brillantes.





Babylon de Damien Chazelle

Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.

La Guerre des Lulus de Yann Samuell

Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin.

Youssef Salem a du succès de Baya Kasmi

Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son nouveau roman rencontre le succès car Youssef n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire.

Le Clan de Eric Fraticelli

Avec Eric Fraticelli, Denis Braccini, Philippe Corti

Fred, Achille, Max et Belette sont quatre truands qui forment une belle équipe de bras cassés. Après avoir raté lamentablement leur dernier coup, ils décident de se refaire en kidnappant Sophie Marceau…

Brillantes de Sylvie Gautier

Avec Céline Sallette, Thomas Gioria, Camille Lellouche

Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l’entreprise qui l’emploie est rachetée tout bascule pour Karine. La pression sociale va la pousser dans ses retranchements et la mettre face à un dilemme : dévoiler un lourd secret ou mentir pour se protéger.