XV de France : Découvrez les toulousains sélectionnés pour le tournoi des 6 Nations ! 

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a présenté une liste de 42 joueurs pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2023. Onze joueurs du Stade Toulousain seront de l’aventure dont le retour de François Cros.

Le Tournoi des 6 Nations approche à grands pas. Du 4 février au 18 mars, le XV de France défendra son titre dans une compétition très relevée. Pour y participer, Fabien Galthié a sélectionné 42 joueurs afin de préparer le Tournoi. Avec les absences, dont Mauvaka (Toulouse), Woki (Racing 92), Lucu (UBB) et Danty (La Rochelle), le sélectionneur ne nous sort peu de nouveaux noms. Mais surtout des retours comme Willemse (Montpellier) et le toulousain François Cros absents lors de la tournée d’automne.

D’ailleurs, 11 toulousains seront de la partie. En plus de Cros, on trouvera Julien Marchand, Cyril Baille, Thibaud Flament, Anthony Jelonch, Romain Ntamack, Pierre-Louis Barassi, Mathis Lebel, Thomas Ramos, Melvyn Jaminet et le capitaine Antoine Dupont.

Les bleus joueront le premier match des 6 Nations en Rome face à l’Italie le 5 février. Mais avant ça, un stage est prévu à Capbreton dès le 22 janvier puis 14 joueurs retrouveront les clubs de Top 14 le 25 janvier pour disputer une journée de Championnat.

Le groupe pour le Tournoi 2023 :

Talonneur : Gaëtan Barlot (Castres), Teddy Baubigny (Toulon), Julien Marchand (Toulouse).

Pilier : Uini Atonio (La Rochelle), Cyril Baille (Toulouse), Sipili Falatea (Bordeaux-Bègles), Mohamed Haouas (Montpellier), Dany Priso (Toulon), Reda Wardi (La Rochelle).

Deuxième-ligne : Bastien Chalureau (Montpellier), Thibaud Flament (Toulouse), Thomas Jolmes (Bordeaux-Bègles), Thomas Lavault (La Rochelle), Romain Taofifenua (Lyon), Paul Willemse (Montpellier).

Troisième-ligne : Grégory Alldritt (La Rochelle), Alexandre Bécognée (Montpellier), Paul Boudehent (La Rochelle), Yacouba Camara (Montpellier), Dylan Cretin (Lyon), François Cros (Toulouse), Anthony Jelonch (Toulouse), Sekou Macalou (Stade Français), Charles Ollivon (Toulon).

Demi de mêlée : Léo Coly (Montpellier), Antoine Dupont (Toulouse), Nolann Le Garrec (Racing).

Demi d’ouverture : Antoine Hastoy (La Rochelle), Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles), Romain Ntamack (Toulouse).

Centre : Pierre-Louis Barassi (Toulouse), Julien Delbouis (Stade Français), Gaël Fickou (Racing), Émilien Gailleton (Pau), Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles).

Ailier : Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles), Ethan Dumortier (Lyon), Matthis Lebel (Toulouse), Damian Penaud (Clermont).

Arrière : Romain Buros (Bordeaux-Bègles), Melvyn Jaminet (Toulouse), Thomas Ramos (Toulouse).