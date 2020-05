Le CHU de Toulouse lance une étude sur les effets du confinement sur les enfants

Partager Facebook

Lancement de l’étude E-COCCON sur les effets du confinement sur les enfants par le CHU de Toulouse coordonnée par le Pr Isabelle Claudet.

Suite au confinement lié à la pandémie du nouveau coronavirus et la fermeture des écoles, les enfants ont vu leur routine habituelle, leurs activités, leurs modalités d’enseignement, et leurs relations sociales être complètement modifiées. Ils sont aussi plus exposés à de grandes quantités d’information sur la pandémie via les médias et à un haut niveau de stress et d’anxiété des adultes qui les entourent. Plus la durée de confinement se prolonge (>10 jours) et plus les enfants ont des chances de développer des symptômes de stress.

Dans ce contexte, le CHU de Toulouse lance l’étude E-COCCON et souhaite savoir si les enfants – de 8 à 15 ans – présentent des signes précurseurs de stress post-traumatique.

Les familles souhaitant participer peuvent appeler au 05 34 55 86 73 du lundi au vendredi. L’étude leur sera proposée sous forme d’un questionnaire téléphonique d’une durée de 20 minutes environ, questionnaire à l’attention du ou des parent(s) et leur(s) enfant(s).

Cette étude est coordonnée scientifiquement par le Pr Isabelle Claudet, pédiatre, cheffe du Pôle Enfants, qui se tient à votre disposition pour apporter des précisions.