Toulouse. Réouverture progressive des écoles

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, et Benoit Delaunay, Recteur de l’Académie de Toulouse annoncent la réouverture de 53% des écoles toulousaines le 25 mai et la totalité au 1er juin.

Les services de l’Education nationale et la Mairie de Toulouse poursuivent leur travail de partenariat autour de quatre objectifs forts : assurer le respect de la santé des enfants et des personnels, garantir à tous un retour à l’école, porter les enjeux scolaires, pédagogiques et sociaux du retour à l’école pour les élèves et permettre l’accueil prioritaire des enfants de personnels participant à la gestion de la crise sanitaire ou mobilisés pour réussir le déconfinement. Dans la continuité du travail réalisé depuis le début du confinement, ces objectifs partagés se traduisent par une ouverture progressive et continue des écoles de Toulouse.

Le confinement imposé par les circonstances sanitaires révèle plus que jamais l’importance du lien concret entre l’élève et le professeur.

La période de reprise est essentielle pour renforcer la relation avec les élèves comme avec leur famille, notamment pour ceux qui se sont éloignés de l’École pendant la période de confinement. Cette reprise progressive permet, dans un premier temps, de concentrer les efforts sur deux moments clés dans le parcours des élèves : les classes de grande section de maternelle et de CP afin de renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux dès le plus jeune âge ; la classe de CM2 pour consolider les connaissances, les compétences et l’autonomie de l’élève avant l’entrée au collège. Parallèlement, le dispositif de continuité pédagogique, mis en place depuis le mois de mars, a vocation à se poursuivre de manière complémentaire pour tous les élèves concernés.

La collaboration de la Mairie de Toulouse avec les services de l’Education Nationale permettra l’ouverture de 41 écoles supplémentaires à Toulouse le 25 mai. Cela portera le total à 109, soit à 53% des établissements où le protocole d’hygiène assurant la sécurité sanitaire des enfants et des adultes sera appliqué. Enfin, dans le cadre de la progressivité du déconfinement, souhaité par la Municipalité, la totalité des 206 écoles toulousaines seront ouvertes le 2 juin.

Parmi les 41 écoles ouvertes le 25 mai, 23 seront en éducation prioritaire, ce qui fera passer le nombre de REP et REP + ouvertes à 73%. D’autre part, les ouvertures seront réparties sur tout le territoire de la commune en respectant la parité entre les maternelles et les élémentaires.

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole :

« J’ai souhaité la réouverture progressive des écoles pour avoir un retour d’expérience sur cette première période, que tout le monde puisse être en confiance et s’habituer aux nouveaux gestes. Pour cela, nous travaillons main dans la main avec le Rectorat pour atteindre 100% des écoles le 1er juin. Si la tâche est immense, aujourd’hui cette collaboration est extrêmement fructueuse et notre volonté commune. Je remercie l’ensemble des personnels municipaux qui sont à pied d’œuvre depuis le début de cette crise sanitaire pour que les écoles puissent accueillir les enfants dans des conditions d’hygiène et de sécurité à la hauteur des enjeux. »

Benoit Delaunay, recteur de l’académie de Toulouse :

La reprise progressive de notre Ecole est essentielle, c’est un point de repère important pour les familles et un moment éducatif et pédagogique majeur. Je tiens à remercier vivement l’ensemble des personnels de l’académie de Toulouse, dans les écoles et établissements scolaires, dans les services administratifs, pour leur investissement dans la réouverture de nos écoles, dans l’intérêt de nos élèves. Je souhaite que cette reprise, qui ne ressemble à nulle autre rentrée, soit placée sous le signe de la bienveillance, de la persévérance et de la confiance en notre capacité à poursuivre ensemble notre engagement au service de l’École, bien commun de la Nation. »

La liste des 41 école et leur date de réouverture :