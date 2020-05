John Butler en concert à Toulouse au printemps 2021

Partager Facebook

Le concert de JOHN BUTLER initialement programmé le 17 mai 2020 est reporté au 21 avril 2021 toujours au Bikini de Toulouse.

Les billets achetés pour une date reportée restent valables pour la nouvelle date ou pourront être remboursés en cas d’indisponibilité.

Butler, le musicien indépendant le plus récompensés d’Australie, a publié son septième album studio HOME en 2018, qui explore un nouveau territoire sonore, élargit l’instrumentation et expérimente de nouveaux genres tout en conservant l’essentiel de son son qui lui est propre. Cette sortie a été rapidement suivie par une vaste tournée mondiale au cours de laquelle il a performé 152 concerts à travers le monde. Après de nombreux concerts à guichets fermés en Europe et de gigantesques scènes lors de festivals tels que Solidays et Eurockéenees, entre autres, Butler devait être de retour en avril, mai et juin 2020 dans un cadre plus intime, interprétant des versions intenses et franches des chansons de son dernier disque ainsi que les morceaux favoris des fans.

PAs de panique la tournée, dont la date à Toulouse, est reporté à 2021.

Réservations : www.lebikini.com