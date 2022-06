Le Chœur et le Ballet de l’Opéra national du Capitole en tournée cet été

Le Chœur et le Ballet de l’Opéra national du Capitole prennent la route pour une tournée cet été partout en France. Avant ça, rendez-vous à la Halle aux Grains pour «Daphnis et Chloé ».

Réunis par la création du ballet Daphnis et Chloé de Thierry Malandain, du 26 au 30 juin à la Halle aux grains de Toulouse, le Chœur et le Ballet de l’Opéra national du Capitole se produiront également sur différentes scènes durant cet été 2022. Véritables ambassadeurs de l’Opéra national du Capitole ainsi que de la Métropole de Toulouse, les artistes permanents du Chœur et du Ballet s’inscrivent dans une dynamique de rayonnement sur le territoire national ou en région, axe fort de leur mission.

Invité cette saison au Festival Gabriel Fauré de Pamiers puis en concert à Beauzelle, Aussonne et Castelnaudary, le Chœur du Capitole rejoindra notamment l’Opéra de Tours pour Frédégonde de Camille Saint-Saëns, le Festival Radio France Montpellier pour Hamlet d’Ambroise Thomas et les Chorégies d’Orange pour La Gioconda d’Amilcare Ponchielli. Invité de nombreux théâtres depuis le début de cette saison (Montauban, Castres, Muret, Béziers, Bezons, Saint-Quentin, ainsi que le Liceo de Barcelone), le Ballet du Capitole se produira pour la première fois sur la scène du Théâtre antique d’Orange avec le chef-d’œuvre incontesté du ballet romantique, Giselle, dans la version de Kader Belarbi.

Où les retrouver cet été :

CHŒUR DU CAPITOLE

> Opéra de Tours

10 juin à 20h et 12 juin à 15h

Frédégonde de Camille Saint-Saëns

(opéra en version de concert)

FRÉDÉGONDE | Opéra de Tours (operadetours.fr)

> Sarlat – Les Musicales

3 juillet à 17h30

Musique française et chœurs d’opéras

(Fauré, Berlioz, Ravel, Saint-Saëns, Glück, Mozart, Gounod, Bizet,

Massenet, Verdi)

> Montpellier – Festival Radio France

Occitanie Montpellier

15 juillet à 20h

Hamlet d’Ambroise Thomas

(opéra en version de concert)

Hamlet – Ambroise Thomas • Le Festival Radio France Occitanie

Montpellier

> Orange – Chorégies

6 août à 21h30

La Gioconda d’Amilcare Ponchielli

La Gioconda / Ponchielli (choregies.fr)

BALLET DU CAPITOLE

> Orange – Chorégies

18 juillet à 21h30

Giselle de Kader Balarbi