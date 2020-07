Le cap des 10 ans au TO pour Johnathon FORD

Johnathon FORD et le Toulouse Olympique XIII se sont entendus pour la resignature du demi pour les deux prochaines saisons. L’international des Iles Cook passera donc la barre des 10 ans dans la Ville Rose.

Pur produit de la formation des Sydney Roosters (NRL Australienne – meilleur championnat de Rugby à XIII au Monde), « Johno » FORD est arrivé dans la Ville Rose en 2011 et s’est imposé au fur et à mesure des saisons comme l’un des principaux leaders du groupe Olympien, dans le jeu comme dans le vestiaire.

A bientôt 31 ans, l’influence du vice-capitaine n’est plus à démontrer. Sa qualité de passe, à la fois à la main et au pied, doublée à sa rapidité d’exécution, lui permettent de mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Avec son intelligence de jeu et sa gestion du tempo, il est l’une des pierres angulaires du système de jeu mis en place par Sylvain HOULES.

L’histoire entre le TO et Johnathon FORD n’est pas prête de s’arrêter.