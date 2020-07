L’été au Bord du Lac de Reynerie à Toulouse

Partager Facebook

Cet été, du 16 juillet au 28 août, le lac de Reynerie à Toulouse s’anime !

A compter du 16 juillet prochain, les bords du lac de Reynerie vont s’animer et offrir en partage des loisirs culturels, créatifs, artistiques et sportifs. Accessibles à toutes et à tous, gratuites, ces activités extérieures vous plongeront à coup sûr dans une ambiance conviviale de vacances au cœur d’une nature dépaysante de notre ville rose. Pour toutes les activités, il faudra s’inscrire au préalable au 05 67 73 87 60.

De beaux rendez-vous sont au programme comme les soirées grand format. Soit des apéro-concerts suivis d’un repas partagé et un séance de cinéma en plein air pour toute la famille. On pourra y voir notamment Sur la Piste du Marsupilami, L’Ascension ou encore Billy Elliot, Shaun le Mouton et Tintin de Steven Spielberg.

Les autres points forts :

Les activités nautiques : mercredi, jeudi et vendredi de 16 h à 19 h

L’espace détente et loisirs : jeudi et vendredi de 16 h à 20 h

Le village de l’été : tous les mercredis de 16h à 19h

Les animations scientifiques ponctuelles du quai des savoirs

Plus d’informations et programme complet : https://www.toulouse.fr/documents/117864/11508474/programmelac/9d1b3d66-c33a-455c-9944-8fd4565f70df