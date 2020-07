BigFlo & Oli dans les 100 artistes préférés des français

Partager Facebook

Les toulousains BigFlo & Oli sont 33e du classement, et Jain, autre native de Toulouse, est 94e.

Chaque année, il y a un classement très intéressant pour les fans de musique : Les 100 artistes préférés des français. Depuis trois années, RIFFX via l’institut de sondage Yougov établit le baromètre des artistes préférés des Français. Le sondage a été réalisé du 1er au 2 juin parmi un panel de 1 006 personnes représentatives de la population française (18 ans et plus).

SI Jean-Jacques Goldman reste en tête devant Indochine et Francis Cabrel, les toulousains BigFlo & Oli pointent donc à la 33e place. Il faut dire que les deux frangins réussissent le paris de plaire à un grand nombre d’oreilles avec des Stades remplis, plus de 300 000 albums vendus pour La Vie de rêve, et des collaborations avec Jul, Tryo, LEJ etc…sans oublier un dernier titre sorti ce vendredi. Les natifs de Toulouse ne s’arrêtent jamais !

Le classement (https://riffx.fr/barometre-riffx-by-credit-mutuel-2020-les-100-artistes-preferes-des-francais/):