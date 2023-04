Le Bricks Festival s’invite dans les commerces de Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



Trois Afterworks atypiques gratuits organisés durant la semaine du 24 avril dans des commerces de Toulouse pour préparer le Bricks Festival 2023.

Dans le cadre de la promotion du festival de musique Bricks, l’équipe organisatrice lance une opération de communication inédite intitulée « Bricks Bouge ta ville ». Elle organisera des afterworks gratuits directement dans la boutique de différents commerçants : Boucherie Gras, pizzeria Vesubio et Garage by Lay up !

Pour les organisateurs, le but est de « créer une proximité entre les commerçants toulousains et le Bricks, tout en permettant aux festivaliers de redécouvrir ces commerces peu habitués sous un angle plus festif. » Et pour l’occasion, des places sont à gagner pour le Bikini le 30 avril puis pour le festival Bricks qui ara lieu les 10 et 11 juin prochain au Parc de la Mounède Toulouse.

Les trois afterworks

Le premier afterwork se tiendra le lundi 24 avril dans une boucherie d’Arnaud Bernard, la Boucherie Gras. Les festivaliers pourront y découvrir la programmation de l’édition 2023 du festival Bricks, tout en profitant d’un verre entre amis.

Le deuxième afterwork aura lieu le mercredi 26 avril dans la pizzeria Vesubio. Les festivaliers pourront y déguster les spécialités de la pizzeria, tout en discutant avec les membres de l’équipe organisatrice du festival.

Enfin, le dernier afterwork se déroulera le vendredi 28 avril dans la nouvelle exposition Lay up de Toulouse. Les festivaliers pourront découvrir les nouveaux artistes d’art urbain de l’exposition !

Plus d’infos : https://www.facebook.com/bricksfestival