Cinéminots : Le jeune public a son Festival de cinéma !

Cinéminots, le Festival de cinéma jeune public de Toulouse, fait son retour en salle du 21 au 26 avril.

Pour les plus petits, direction les cinémas de Toulouse et sa couronne pour une nouvelle édition de Cinéminots. Depuis 14 ans, ce rendez-vous ouvre le début des vacances de printemps. Ce festival réservé au jeune public prend place dans différentes salles comme le Studio 7 à Auzielle la MJC Ciné 113 à Castanet , L’Autant à Ramonville, le Ciné Rex à Blagnac ou encore le Cinéma ABC Toulouse.

Et on y regarde quoi ? Il y en aura pour tous les gouts, tous les âges et toutes les préférences : du moyen métrage au long métrage, du film d’animation à la comédie , des sorties récentes comme des grands classiques. En gros, on pourra voir La Naissance des Oasis, Le Royaume de Naya, A vol d’oiseaux, Chonchon, Les grandes vacances de Cow Boy et Indien, Super Mario Bros le film, Ma vache et moi, Vaiana, Pompoko, Suzume ou encore le Tombeau des Lucioles.

Mais ce n’est pas que des projections. Cinéminots proposent des ateliers dans les différents cinémas durant la semaine de festival.

Pour connaitre le programme de cette édition 2023 de Cinéminots, rendez-vous sur cineminots.com