Laura Cox en concert au Bascala

Ce vendredi 18 mars, Laura Cox et son groupe sera en concert au Bascala de Bruguières, près de Toulouse.

Ne manquez pas le quatuor sur la scène du Bascala en mars prochain ! Mené par Laura qui s’est fait connaître sur Youtube il y a plus de 10 ans, le groupe présentera son dernier album « Burning Bright » sorti en 2020. Les filles et la guitare sont le Saint Graal du Rock. Peut-on vraiment imaginer plus cool que Joan Jett, The Runaways, ou Suzi Quatro, pour ne citer qu’elles ?

Quoi de plus badass et Rock’n’Roll qu’une jolie nana jouant de la guitare comme une déesse, démolissant les clichés d’un monde de mecs, à coups de gros riffs, solos puissants et refrains entêtants ?

S’inscrivant directement dans cette tradition, il est temps de faire place à Laura Cox ! Un concert présenté dans le cadre du Festival de guitare d’Aucamville et du Nord toulousain.