Toulouse. Les Lettres de mon moulin par Philippe Caubère

Double soirée en compagnie de l’immense Philippe Caubère interprétant les Lettres de Mon Moulin d’Alphonse Daudet les 19 et 20 mars à l’Aria Cornebarrieu, près de Toulouse.

Philippe Caubère est l’un de nos plus grands comédiens. Après avoir joué en solo de 1981 à 2019 l’incroyable saga autobiographique des onze spectacles du Roman d’un acteur, puis des huit spectacles de L’homme qui danse, Caubère plonge à présent dans les délectables Lettres de mon moulin et nous déclare : « Attention ! Ceci n’est PAS une lecture… ! Jouer ce texte, c’est choisir de le pénétrer, s’en imprégner, en jouir, en souffrir…comme si c’était moi qui les avais imaginées, écrites, vécues…. Voilà, juste ça : des histoires, des paysages, des personnages, des accents. Et un pays. Le mien : la Provence ».

Rendez-vous pour la première partie le samedi 19 puis le dimanche 20 mars pour la deuxième partie des Lettres de mon moulin par Philippe Caubère.

Réservations : http://www.cornebarrieu.fr/aria/