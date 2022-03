Doolin’ au Bikini : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe Doolin’ sera en concert le 24 mars 2022 au Bikini de Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Si Doolin’ tire son nom d’un petit village de la côte ouest de l’Irlande, réputé pour sa musique traditionnelle et haut-lieu du «craic», cet esprit de fête typiquement irlandais, c’est à Toulouse que le groupe prend naissance en 2005.

En une décennie à peine, Doolin’ s’impose comme l’un des groupes les plus novateurs de musique irlandaise à l’échelle internationale et depuis le succès de son dernier album signé en 2016 sous le label américain Compass Records, le sextet écume les festivals irlandais des USA, aux côtés de prestigieux groupes et artistes tels que Sharon Shannon, Altan, Gaelic Storm, We Banjo 3…

Pétris de sensibilités contemporaines rock, folk, jazz, funk, rap, ces virtuoses, à l’image de Josselin Fournel, vice-champion d’Irlande de bodhrán en 2004, brisent les frontières du genre, avec modernité et brio.

Toulouse Blog vous offre des places pour découvrir le groupe Doolin’ au Bikini le 24 mars prochain !

Réservations : www.bleucitron.net