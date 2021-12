La talentueuse Stéphane en première partie de Florent Pagny à Toulouse

Partager Facebook

Au Zénith de Toulouse, le mercredi 15 décembre, le public de Florent Pagny pourra voir le concert en première partie de la talentueuse Stéphane.

Elevée en Suisse par des parents mélomanes, la jeune artiste baigne dans la musique depuis petite, se passionnant alors pour la guitare avant d’écrire, plus tard, ses propres chansons. Pour elle, c’est l’évidence. Armée d’une énergie brute, une insolence rock’n’roll et une tendre poésie, Stéphane raconte aujourd’hui ses histoires, et celles des autres comme si elles étaient siennes.

A 24 ans, Stéphane, toujours accompagnée de sa guitare, est prête à proposer son univers musical à la fois rafraîchissant et élégant, à travers les chansons de son premier EP, réalisé par Corson et Boban Apostolov.

Son premier titre « Douleur je fuis », Stéphane l’écrit avec son ami Ra- phaël Harari et s’inspire d’ailleurs de son histoire. En oreille attentive, l’artiste se glisse dans sa peau et devient la narratrice de sa douleur.

Avec ses premières chansons éclatantes, Stéphane impose avec évidence ses multiples talents, sans s’excuser d’être là. Et le public pourra la découvrir en première partie de Florent Pagny.

Réservations : www.box.fr