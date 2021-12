Toulouse. Antoine Dupont sacré Meilleur Joueur du Monde 2021

Partager Facebook

Antoine Dupont élu meilleur Joueur du Monde 2021 ! Le deuxième toulousain a recevoir ce trophée après Thierry Dusautoir.

Sans surprise, le joueur du Stade toulousain a été élu Meilleur Joueur du Monde. Antoine Dupont rejoint ainsi Galthié et Thierry Dusautoir, les seuls français possédant ce titre à leur palmarès. Capitaine des bleus lors de la tournée d’automne et la victoire face à la Nouvelle Zélande, le demi de mêlée de Toulouse a soulevé deux titres en 2021 celui de Champion de France et d’Europe. Il succès au titre de meilleur joueur du monde au Sud Africain Pieter-Steph du Toit.