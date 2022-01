Nightmare Alley, Tendre et Saignant…Que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Au cinéma cette semaine, on découvrira Nightmare Alley de Guillermo del Toro, Tendre et Saignant avec Arnaud Ducret mais aussi L’Amour c’est mieux que la vie de Claude Lelouch, La Place d’une autre avec Lyna Khoudri et Les Leçons Persanes.





Nightmare Alley de Guillermo del Toro

Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette

Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante. Initié au mentalisme, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d’arnaquer l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 40.

Tendre Et Saignant de Christopher Thompson

Avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler

Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de la boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle rencontre Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé à se battre pour sauver le commerce. Séduite malgré elle par le charisme de Martial, Charly pourrait être amenée à changer d’avis…

La Place d’une autre de Aurélia Georges

Avec Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler

Nélie a échappé à une existence misérable en devenant infirmière auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, elle prend l’identité de Rose, une jeune femme qu’elle a vue mourir sous ses yeux, et promise à un meilleur avenir.

L’Amour c’est mieux que la vie de Claude Lelouch

Avec Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Kev Adams

Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et L’ARGENT sont les trois principales préoccupations de l’humanité. Pour en parler le plus simplement possible, Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et se sont tout de suite posé la vraie question : Et si l’honnêteté était la meilleure des combines ?

Les Leçons Persanes de Vadim Perelman

Avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay

1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est pas juif mais persan. Ce mensonge le sauve momentanément..