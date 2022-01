Semaine Franco-Allemande à Toulouse !

Partager Facebook

Du 19 au 31 janvier 2022, Toulouse organise sa traditionnelle semaine Franco-Allemdane avec de nombreux événements.

De janvier à juin 2022, la France assure la présidence tournante de l’Union européenne, lors de laquelle Toulouse accueillera plusieurs rendez-vous internationaux. Et parmi les événements prévus, un rendez-vous annuel revient du 19 au 31 janvier, la Semaine franco-allemande – devenue au fil des manifestations une quinzaine – qui célèbre dans les deux pays le Traité de l’Elysée du 22 janvier 1963 scellant l’amitié franco-allemande retrouvée.

Après la mise en lumière du Capitole aux couleurs bleues et or de l’Union européenne pendant la première semaine de janvier, ce temps fort met en lumière les liens unissant les deux pays en promouvant les échanges culturels bilatéraux, les coopérations industrielles, économiques, scientifiques.

La Mairie de Toulouse et le Goethe Institut s’associent à de nombreux partenaires et invitent les Toulousains à venir découvrir l’Allemagne et sa culture, les programmes d’échanges et de rencontres, ainsi que les possibilités d’études et d’emploi dans le pays voisin. Ouvert à un large public, germanophone ou non, cette quinzaine franco-allemande toulousaine fait la part belle aux conférences, aux évènements artistiques, initiatives et échanges.

Tout le programme :