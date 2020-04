La Marche des Fiertés de Toulouse reportée !

Partager Facebook

La 26e Marche des Fiertés de Toulouse aura donc lieu le 5 septembre 2020.

PRIDE Toulouse et le collectif associatif se sont réunis en téléconférence les 19 et 30 mars pour évaluer les conséquences de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19). Et dans cette période de crise sanitaire, il est est impossible de poursuivre la construction des événements liés au futur Festival régional des Diversités et à la 26e Marche des Fiertés de Toulouse qui devaient avoir lieu en mai et juin.

Pas de Marche des Fiertés le 13 juin prochain à Toulouse mais à la rentrée 2020. Avec ses 30 000 personnes dans les rues de la cité rose, cette Marche des Fiertés de Toulouse est devenue en quelques années l’un des événements LGBTQI+ les plus importants de la région. Marche revendicative et festive, elle permet de rappeler les combats restant à mener tout en se souvenant de celles et ceux qui se sont battus pour les droits et libertés obtenus.

Cette 26e Marche aura donc lieu le samedi 5 septembre 2020. Le Village des Fiertés avec ses 50 associations sera installé exceptionnellement sur les Allées Jules Guesde, à partir de 10h, avec un départ de la marche dans l’après-midi depuis ce lieu. Le tracé de la marche sera légèrement modifié mais restera en coeur de ville et empruntera les grandes artères et les boulevards dont la rue Alsace-Lorraine (derrière le Capitole).

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/pride.tlse.officiel