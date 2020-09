La Foire d’Automne de Toulouse 2020 est annulée !

Partager Facebook

A 5 jours de l’ouverture de la Foire Internationale de Toulouse, la mauvaise nouvelle est tombée !

Ce lundi 21 septembre, le Préfet de Région a décidé, au vu de l’évolution des indicateurs de la pandémie Covid-19, d’abaisser la jauge des rassemblements de 5 000 à 1 000 visiteurs en instant T. En conséquence, cette décision entraîne de fait l’annulation de la Foire d’Automne de Toulouse, premier événement économique de la Région Occitanie, qui devait s’ouvrir ce samedi 26 septembre.

Cette décision, qui intervient seulement 5 jours avant l’ouverture de la Foire, et alors même qu’une partie des exposants ont déjà monté leur stand, est très pénalisante non seulement pour Toulouse Evénements – GL events, organisateur de la manifestation, mais aussi pour les 300 entreprises qui croyaient en ce rendez-vous pour relancer leurs activités, à l’arrêt pour certaines depuis 6 mois, et sauver des emplois.

C’est aussi une perte d’activité catastrophique pour toute la filière de l’événementiel, la Foire étant le symbole de la reprise de l’activité économique. Toulouse Evénements – GL events, dans un esprit d’entreprenariat fort, à l’écoute de ses exposants, tenait à ouvrir la Foire et leur assurer ainsi des perspectives d’activité. Tout comme elle a su le faire le week-end dernier avec la tenue du Salon Auto-Moto Classic du 11 au 13 septembre.

Pour Toulouse Evénements et le groupe GL events, « le sentiment qui prime est un sentiment d’incompréhension : pourquoi sommes-nous à nouveau frappés par des limitations toujours plus contraignantes alors que les centres commerciaux qui accueillent largement pour certains plus de 5 000 visiteurs n’ont pas de restrictions ? S’en suit un sentiment d’injustice : depuis début septembre, nous avons relancé partout en France des salons et événements avec un dispositif sanitaire totalement sécurisé, à l’instar de la Foire Européenne de Strasbourg pendant laquelle aucun cas de Covid n’a été détecté. Or, on nous interdit tout bonnement de faire notre métier ».

Toulouse Evénements – GL events se projette d’ores et déjà sur l’édition 2021 de la Foire Internationale de Toulouse.