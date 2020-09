Ligue Européenne : Le FENIX Toulouse débute en Roumanie sa saison !

Partager Facebook

Ce mardi soir, le FENIX Toulouse lance sa saison 2020-2021 avec le 2e tour qualificatif de la Ligue Européenne face aux roumains de Potaissa Turda.

Après six mois sans compétition officielle, et après 12 semaines de préparation, les toulousains se lancent dans le grand bain ce mardi. En Roumanie, le FENIX tentera de décrocher une belle avance pour obtenir au bout du match retour un billet pour la phase de groupe de la Ligue Européenne. Bien en jambe lors des matchs amicaux avec quatre victoires et un nul, les hommes de Philippe Gardent, dont c ‘est la sixième saison, auront à coeur de débuter la saison comme l’an dernier.

Pour rappel, Toulouse avait débuté la saison 2019-2020 sur les chapeaux de roue avec seulement 3 défaites et deux nuls. Puis, le retour de la trêve international a été plus compliqué mais, le FENIX tient la barre pour une cinquième place synonyme d’Europe.

Cette saison, le staff toulousain pourra compter sur la jeunesse de son effectif, si efficace l’an dernier, mais aussi sur la bonne nouvelle de l’intersaison : la conservation du hollandais Luc Steins. Malheureusement, Toulouse a vu le départ de Ferran Sole Sala mais aussi Markus Olsson et Jordan Bonilauri. Côtés arrivés, le Palais des Sports découvrira Edouard Kempf, Luka Sokolic, Gonçalo Vieira et Uros Borzas.

Notre coach nous en dit un peu plus sur la forme du groupe et de ses attentes avant les deux gros déplacements de cette semaine en @ehfel_official contre @AHCPotaissa et pour la 1ère journée de @LidlStarligue face à @TeamChambe 💥 pic.twitter.com/XZgovUS20g — FENIX Toulouse Handball (@FENIX_HB) September 21, 2020

A noter que Toulouse se déplacera aussi à Chambéry le pour la première journée de Lidl StarLigue. Le match retour européen aura lieu au Palais des Sports le 29 septembre.

