Ben Mazué dévoile un nouveau clip et une date près de Toulouse

Vendredi 18 septembre, Ben Mazué a dévoilé le très beau titre « Quand je Marche », premier extrait de son futur album prévu pur la fin d’année 2020. Il présentera cet opus à l’Aria de Cornebarrieu, près de Toulouse, le 4 février 2021.

Depuis plusieurs années, on aime Ben Mazué. Ses textes, ses sonorités et ses spectacles toujours poétiques et uniques. Fin 2020, le chanteur reviendra avec son 4e et très attendu nouvel album après le succès le disque d’Or de « La Femme Idéale ». Ben Mazué chante, rappe, parle, slame, raconte son histoire et par la même, la nôtre. Il nous attire dans son émotion sans jamais pleurnicher et avec beaucoup d’auto- dérision.

Ben Mazué nous a dévoilé un premier extrait vendredi dernier : « Quand je marche ». Un titre puissant où toute la palette musicale et poétique de son auteur prend place pour nous toucher.

Le 4 février 2021, il sera à l’Aria de Cornebarrieu pour notre grand bonheur !

Infos et réservations : https://www.cornebarrieu.fr/aria/