La 3e ligne du Métro de Toulouse s’expose !

Jusqu’au 10 juin, les toulousains pourront découvrir une exposition autour du projet de la 3e ligne de Métro de Toulouse. Rendez-vous au Square Charles-de-Gaulle !

C’est l’un des grands projets de Toulouse Métropole. La 3e ligne de Métro devrait dessiner une artère économique d’Est en Ouest reliant les pôles aéronautiques et spatiaux notamment. Entre Colomiers et Labège La Cadène, la 3e ligne forme une diagonale de 27 km, passant par les usines Airbus, le futur quartier Toulouse Euro Sud Ouest, autour de la gare Matabiau, le quartier Montaudran et le centre commercial de Labège et l’ex-Innopole, tout en faisant une boucle de trois kilomètres par les faubourgs nord de Toulouse.

Pendant deux semaines, pour en savoir plus sur cette troisième ligne du métro de Toulouse, rendez-vous au Square Charles-de-Gaulle. Retrouvez le tracé, comparez les extérieurs des stations avant /après avec les hypothèses d’aménagement pour 2028 et visitez même l’intérieur d’une station.

Les travaux pour cette 3e ligne aux 21 stations débuteront fin 2022 pour une mise en service en 2028.