Kalash en concert en avril 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Kalash sera en concert le jeudi 22 avril 2021 au Bikini de Toulouse.

Au vu des dernières décisions du Gouvernement, le concert de Kalash initialement prévu le Mercredi 15 avril 2020 est reporté au Jeudi 22 avril 2021 toujours au Bikini à Ramonville. Les billets achetés pour une date reportée restent valables pour la nouvelle date ou pourront être remboursés en cas d’indisponibilité. Les billets achetés pour une date annulée seront remboursés.

En 2016, son album « Kaos » est rentré directement à la 2ème position des tops album français, il est certifié disque de platine la même année. Mais c’est avec la chanson « Mwaka Moon », tirée de son quatrième album, que Kalash a définitivement battu tous les records avec 6,35 millions de streams en seulement 6 jours et 247 millions de vues sur YouTube. Le titre est resté des semaines à la première place des classements en France et en Belgique et est rentré dans les tops en Suisse et en Australie. Avec « Mwaka Moon », Kalash a obtenu la double certification disque de diamant en France et disque d’or en Belgique et en Italie.

De la Martinique à l’Hexagone, nous n’avons pas fini d’entendre parler de cet artiste multi-facettes qui explose tous les scores. Son nouvel album « Diamond Rock » a été dévoilé le 1er novembre 2019.

Réservations : www.lebikini.com