Lidl StarLigue: Fin de saison annulée, le FENIX Toulouse européen l’an prochain !

Le FENIX Toulouse sera européen l’an prochain après l’arrêt de la Lidl Starligue si son dossier est accepté.

Le comité directeur de la LNG a annoncé la fin des championnats de FRANCE notamment de la Lidl Starligue. Le classement est arrêté à la 18e journée.

Avec cette décision, le PSG devient Champion de France 2020 après seulement 18 matchs joués. Le FENIX Toulouse termine donc 5e avec 20 points à six points du podium. Avec ce résultat, les toulousains joueront l’European Handball League la saison prochaine aux côtés de Nantes, Nîmes et Montpellier.

Enfin, si leur dossier est accepté.

Pour participer à cette compétition à 24 équipes, le FENIX Toulouse devra monter un dossier pour assumer le budget d’une telle compétition. « à ce jour, le Président essaie d’évaluer les conséquences sportives et économiques que provoque cette situation inédite. Un tour de table avec l’ensemble des partenaires institutionnels, publics et privés permettra dans les prochaines semaines de mesurer l’impact de cette crise et la capacité du club à relever l’ensemble des défis qui lui sont proposés » explique le club dans un communiqué.

Par ailleurs, l’an prochain, la désormais Superligue, se jouera à 16 clubs car Tremblay et Créteil sont maintenus et que deux formations de Pro Ligue montent.

Enfin, le Final Four de Coupe de la Ligue, les Finales de Proligue et les Trophées LNH sont annulés. Pas de finale de la Coupe de la Ligue pour Toulouse au final.