Journées Olympe de Gouges 2020 à Montauban

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Tous les deux ans depuis 2006, la ville de Montauban met en lumière et donne à partager l’œuvre de la plus célèbre de ses citoyennes dans le cadre des Journées Olympe de Gouges. L’édition 2020 de ce grand rendez-vous éclectique et fédérateur explore la thématique transversale du « Corps de la femme ».

Coordonnées par la Direction du Développement Culturel et du Patrimoine, les Journées Olympe de Gouges seront lancées le mercredi 3 mars à 20h au théâtre. À cette occasion, le lauréat du Prix Olympe de Gouges 2020 sera présenté en préambule du spectacle « Au mérite et au genre » donné par la Compagnie Intermédiaire, lauréate du Prix 2018.

UNE PROGRAMMATION TRANSVERSALE FÉDÉRATRICE

Du 3 au 8 mars inclus, les Journées Olympe de Gouges explorent sous de multiples facettes la thématique transversale du « Corps de la femme ». Le thème proposé cette année fédère largement les acteurs de la vie montalbanaise : l’ensemble des établissements culturels et de nombreux services de la collectivité, ainsi que le tissu associatif culturel et artistique. Tout au long de ces Journées, la ville de Montauban et l’ensemble de ses partenaires offriront au public une programmation riche et éclectique, mêlant rencontres, projections, conférences, concerts, expositions, théâtre, danse, cirque…

Née à Montauban en 1748, Olympe de Gouges est l’une des grandes figures de la Révolution française. Après avoir donné son nom au théâtre municipal, la ville de Montauban a créé en 2006 les premières Journées Olympe de Gouges. Déjà rythmé par la Journée internationale des droits des femmes, le mois de mars a été choisi pour cet événement qui, depuis lors, permet de mettre en lumière la prise de position capitale pour la cause des femmes de l’auteure de la Déclaration des Droits de la femme et de la Citoyenne.

Retrouvez la programmation complète sur www.montauban.com