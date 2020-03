Partager Facebook

Le jeudi 5 mars, l’Orchestre National du Capitole s’engage contre le cancer avec un concert réunissant Beethoven, Wagner et Bruch.

La Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole et l’ensemble des Clubs Rotary de Toulouse et des environs ainsi que le Rotaract et les Clubs InnerWhell s’associent dans leur volonté de faire avancer la recherche toulousaine contre le cancer. Un concert de l’Orchestre National du Capitole, sous la direction du jeune et talentueux chef Cornelius Meister est organisé jeudi 5 mars dans un programme réunissant Beethoven, Wagner et Bruch. La Fondation Toulouse Cancer Santé, fer de lance de la recherche et pôle d’excellence dans ce domaine, est la bénéficiaire exclusive de la recette de cette soirée.

Au pupitre, le jeune chef Cornelius Meister, héritier des grands interprètes allemands, qui dirigera deux concerts à Toulouse dans le cadre de la célébration du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven.

Le précédent concert, en 2018, au profit de la Fondation Toulouse Cancer Santé, avait permis de réunir près de 90 000€. L’objectif cette fois est de 100 000€ et 1800 spectateurs au rendez-vous.

Au programme : Ludwig van Beethoven (Symphonie n°7 en la majeur, op. 92), Max Bruch (Concerto pour violon n°1 en sol mineur, op. 26) et Richard Wagner (Tannhäuser, ouverture) interprétés par l’Orchestre National du Capitole de Toulouse (direction : Cornelius Meister, violon : Josef Spacek).

Billetterie sur www.beethoven-rotary.festik.net