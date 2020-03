Nick Cave & the Bad Seeds en avril à Toulouse !

Partager Facebook

Nick Cave & the Bad Seeds seront en concert au Zénith de Toulouse le 22 avril 2020.

Nick Cave et The Bad Seeds annoncent une tournée européenne pour ce printemps 2020. Considéré comme l’un des plus grands groupes au monde, il se produira dans 19 pays, et passera par deux villes en France : Toulouse, le 22 avril au Zénith Toulouse Métropole, et Paris le 14 juin 2020, à L’AccorHotels Arena.

Le groupe est revenu avec un album incroyable « Ghosteen ». L’un des albums les plus intenses de la carrière de Nick Cave. Un 40e anniversaire de sa carrière avec un sublime opus à écouter en boucle jusqu’au 22 avril 2020.

NICK CAVE AND THE BAD SEEDS

MERCREDI 22 AVRIL 2020 – 20H00

ZÉNITH TOULOUSE MÉTROPOLE

Réservations sur www.bleucitron.net