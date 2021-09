Journées du Patrimoine, Cinéma, Hope Festival, Perche, Fil Vert…Que faire ce week-end à Toulouse ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Que faire à Toulouse ce week-end ? Toulouse Blog a sélectionné pour vous plusieurs événements du 17 au 19 septembre.

Les Journées Européennes du Patrimoine à Toulouse

Dans plusieurs lieux de Toulouse, ce weekend, les Journées du Patrimoine vous accueilleront et vous feront découvrir l’envers du décors dans des lieux incroyables !

Pour en savoir plus : https://www.toulouseblog.fr/?s=journ%C3%A9es+du+patrimoine

Cinéma en plein air

Pour la 5ème année consécutive, la Mission Mécénat de VNF propose au grand public des projections de cinéma en plein air. La cale de Radoub, lieu insolite de la ville rose habituellement fermé au public, accueillera petits et grands les 17 et le 18 septembre prochains pour deux soirées 7ème art au bord de l’eau.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-en-septembre-du-cinema-en-plein-air-pour-la-bonne-cause/

Le Printemps de Septembre

Pendant un mois, du 17 septembre au 17 octobre 2021, le Printemps de Septembre fête son trentième anniversaire avec une programmation de plus de 100 artistes dans 35 lieux de Toulouse et sa région.

Ce week-end, le Printemps de Septembre bourgeonne à Toulouse !

https://www.toulouseblog.fr/ce-week-end-le-printemps-de-septembre-bourgeonne-a-toulouse/

Piano aux Jacobins continue !

Le festival continue cette semaine avec une belle programmation : https://www.toulouseblog.fr/quelques-notes-de-piano-aux-jacobins-a-toulouse/

Electro Alternativ continue cette semaine

ELECTRO ALTERNATIV revient à TOULOUSE du 10 au 18 septembre 2021 avec une programmation aventureuse, pointue paritaire et inclusive !

> https://www.toulouseblog.fr/festival-toulouse-electro-alternativ-plus-beau-que-jamais/

Hope Festival au Poney Club

Du 16 au 19 septembre, le Poney Club de Toulouse donne rendez-vous pour un dernier tour estival avec le Hope Festival avec plus d’une trentaine d’artistes.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-le-hope-festival-sinstalle-cette-fin-de-semaine-au-poney-club/

Paul Taylor en spectacle au Casino Barrière le 17 septembre

Chantal Ladesou ce 18 septembre au Casino Barrière

Ça fait plus d’une décennie que cette comique-née, qui enfile les succès comme des perles, est la reine du boulevard (“Oscar”, “Nelson”, “Peau de vache”…). Dans “On The Road Again”, la gaffeuse à la voix rauque et à l’esprit fantasque révèle un paquet de secrets irrésistiblement drôles. Ce nouveau spectacle de Chantal Ladesou est tout bonnement phénoménal !

La perche s’installe au Capitole le 18 septembre

Les meilleurs perchistes du moment donnent rendez-vous, le 18 septembre, à Toulouse pour s’installer sur la place du Capitole. Toulouse Capitole Perche est à la fois une compétition, un show, et un spectacle, gratuit et ouvert à tous. Véritable meeting international homologué, il recevra en concours de clôture les plus grand(es) perchistes mondiaux tels que Valentin Lavillenie et autres finalistes des JO de Tokyo.

Sport. La Perche s’installe à Toulouse le week-end prochain

Le Fil Vert revient le 19 septembre, inscriptions ouvertes

Pour sa 24e édition, le Fil Vert donne rendez-vous aux familles de la Métropole le dimanche 19 septembre 2021 au départ du Parc du Manoir à Cugnaux. Trois parcours sont proposés selon l’âge et le niveau des participants. Les inscriptions sont ouvertes.

Dune, l’Origine du Monde…les sorties cinéma de la semaine !

Cette semaine en plus de Dune, on pourra voir au cinéma L’Origine du Monde, Les Amours d’Anais, Pourris Gatés et la Proie d’une ombre.

> https://www.toulouseblog.fr/dune-lorigine-du-monde-les-amours-danais-les-sorties-de-la-semaine-au-cinema/