La sélection : Que faire à Toulouse pour les Journées du Patrimoine !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce week-end, les 18 et 19 septembre, ce sont les Journées Européennes du Patrimoine. Découvrez notre sélection des événements à Toulouse !

Visites avec l’Office de Tourisme

Cette année, du 17 au 19 septembre, une quinzaine de visites différentes, insolites et exclusives sont proposées, et ce n’est pas tout : Toulouse propose également la Nuit du patrimoine, une grande déambulation artistique au fil du canal du Midi.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-loffice-de-tourisme-prepare-les-journees-du-patrimoine/

Saint-Exupéry à l’Envol des Pionniers

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, L’Envol des Pionniers participe aux Journées Européennes du Patrimoine. Berceau de l’aéropostale, ce site de légende inscrit au Patrimoine National propose une programmation inédite et accessible gratuitement autour de l’aviateur-écrivain, emblématique de l’aéropostale : Antoine de Saint Exupéry.

> www.lenvol-des-pionniers.com

Rendez-vous à l’EDF Bazacle

L’espace EDF Bazacle propose une programmation riche autour de la thématique « Patrimoine pour Tous » le week-end du 18 et 19 septembre de 10h à 18h : Visites guidées gratuites toutes les heures, expositions, jeu de piste, projection de films, restaurant éphémère « Bistr’eau Bazacle »…

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-en-septembre-les-journees-du-patrimoine-a-ledf-bazacle/

Le Metronum accueille le public samedi

ne carte blanche est donnée à l’artiste plasticien et performeur Aurélien Nadaud pour une œuvre monumentale et poétique. Tatouages éphémères et fresque collaborative dans le patio avec le Collectif Bitoño et musiques mobiles avec l’artiste électro/acoustique toulousain Tanidual rythmeront la journée pour une expérience participative et conviviale.

> https://www.toulouseblog.fr/en-septembre-le-metronum-de-toulouse-souvre-aux-journees-du-patrimoine/

Au ThéâtredelaCité de Toulouse

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, pour les Journées Européennes du Patrimoine, la Compagnie 1 Watt est invitée à créer impromptus et surprises étranges et burlesques sur le parcours de la visite, dans le hall et à l’extérieur du théâtre. Entre couloirs et recoins, des artistes ici, puis là, apparaissent, disparaissent et réapparaissent.

> https://www.toulouseblog.fr/le-theatredelacite-prepare-les-journees-du-patrimoine-a-la-rentree/

En musique au Couvent des Jacobins

Du 18 au 19 septembre, le Couvent des Jacobins de Toulouse est très heureux d’accueillir la Cie Doulce Mémoire, invitée d’honneur à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Tout au long du week-end, Musique et danse médiévales seront à découvrir avec les artistes de la célèbre compagnie au cours d’ateliers, proposés à l’attention des plus petits et des plus grands. Uni spectacle inédit viendra clore en beauté la journée du samedi.

La mémoire des Murs à Francazal

Les Journées Européennes du Patrimoine 2021 de Cugnaux posent le projecteur sur un des lieux emblématiques de son histoire : l’ancienne base militaire 101 – FRANCAZAL. La commune propose une découverte originale de ce site emblématique de l’histoire aéronautique. La visite s’opère à l’aide des smartphones et des tablettes du public. En suivant les 17 points équipés de Qr code du parcours, les visiteurs découvrent les témoignages de ceux qui ont participé à la vie de la base. La Mémoire des Murs, conçue et portée par l’association la Trame, est lauréate de l’appel à projets culturels – Toulouse Métropole 2019.

Renseignements et réservations : 05 81 60 82 62 – [email protected]

Au CHU de Toulouse

Le CHU de Toulouse se prête au jeu en ouvrant des visites dans deux établissements l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques et l’Hôpital Saint-Joseph de la Grave.

> https://www.toulouseblog.fr/chu-de-toulouse-les-journees-du-patrimoine-dans-deux-lieux-uniques/

Le Conseil Départemental ouvre ses lieux culturels !

Conseil départemental ouvrira gratuitement les portes de ses nombreux sites au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine : le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation, les Archives départementales, La galerie 3.1, l’Espace Roguet et le Tribunal de Commerce à Toulouse, la Médiathèque départementale à Labège, le Musée de l’Aurignacien à Aurignac, le Château de Laréole, les Olivétains et le Musée archéologique départemental à Saint-Bertrand-de-Comminges.

> https://www.toulouseblog.fr/le-conseil-departemental-donne-rendez-vous-pour-les-journees-du-patrimoine/

Jeu de piste à Colomiers

La Ville de Colomiers innove pour l’édition 2021 des Journées européennes du patrimoine (JEP), en lançant « Les Enquêtes de Colima », un jeu de piste interactif à la découverte du centre-ville et du village.

> https://www.ville-colomiers.fr/