Johan Papaconstantino en concert à Toulouse

L’Electro-Pop de Johan Papaconstatino s’aventure sur la scène du Bikini de Toulouse ce vendredi 3 novembre.

La musique de Johan Papaconstantino, c’est comme un coucher de soleil posé dans les calanques à la pointe de Marseille, une balade plus intense dans le port du Pirée. Ou tout simplement les états d’âme, de coeur et de fête, d’un jeune homme autodidacte marseillais qui passe du pinceau au micro. L’artiste produit une oeuvre globale en transposant ses sentiments à travers la musique et la peinture, puisant son inspiration dans les deux arts.

Il présentera les titres Glass, Mode d’Emploi, Beau Temps et Bricolo, extraits de son premier album Premier Degré, ce vendredi soir à Toulouse

Réservations : www.lebikini.com